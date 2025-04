Prezidentin Azərbaycana səfəri gündəmdədir.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki bunu İranın Xarici İşlər Nazirliyini sözçüsü İsmayıl Bəqai deyib.

Bəqai prezidentin Azərbaycana səfərinin gündəmdə olduğunu açıqlayıb: “Prezidentin Azərbaycana səfəri gündəmdədir”.

Bəqai eyni zamanda, İranın Azərbaycana səfirinin təyinatı ilə bağlı məlumat verərək bildirib ki, hazırda bu proses davam edir: “Hazırda səfirin təyinatı gedir və ümid edirik ki, bu, tezliklə yekunlaşacaq”.

