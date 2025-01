"Real Madrid" "Arsenal"ın müdafiəçisi Vilyam Salibanı transfer etmək istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Arsenal" "Real"ın təklifinə razılıq verib. "Sport.es"in məlumatına görə, "Real" bu transfer üçün 100 milyon avro ödəməyə hazırdır. Transfer reallaşarsa bu futbol tarixində müdafiəçi üçün ödənilən ən böyük məbləğ olacaq.

Qeyd edək ki, Vilyam Salibanın "Arsenal"la müqaviləsi 2027-ci ildə yekunlaşır.

