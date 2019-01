O İnstagramın ən cazibədar qadınıdır

Emily Ratajkovski verdiyi pozlarla hər kəsi heyran edən, İnstagramın ən cazibədar qadınlarından biridir.

Metbuat.az Emilynin heyran edən şəkillərini və özəl həyatını sizin sizin üçün araşdırıb.



Buyurun:

Bu gözəl qız 7 iyun 1991 tarixində İngiltərədə dünyaya gəlib.

Kariyerasına isə hələ 14 yaşında olarkən “Ford Models” adlı model agentliyinə qatılaraq başlayıb.



Daha sonrasında isə “Andrevs Alteration” adlı qısa filmdə rol alıb və aktrisa kariyerasına başlayıb.

Eynı zamanda modelliklə də məşğul olan Emily 2011-ci ildə “Treats Magazine” adlı jurnalının qapaq şəkili olub

Emilynin “Treats Magazine” jurnalına verdiyi pozlardan sonra tekliflər gəlməyə başlayıb.

Təklifləri dəyərləndirən Emily Maroon 5-ın “Love Somebody” ve Robin Thickein “Blurred Lines” adlı mahnısının klipinə çəkilib.

Qadın kişi bərabərliyində olduqca həsssas olan Emily feminist bi qadındır.

