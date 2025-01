Böyük Britaniyada 52 il əvvəl Koventridə itkin düşən Şeyla Foks sağ tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, polisin yeni çağırışından sonra Şeyla Foks barədə yenidən axtarışlar aparılıb. Məlumata görə, sakinin tapılmasında yerli sakinlər də iştirak edib. Polis onun sağ və sağlam olduğunu açıqlayıb.

Bildirilir ki, 1972-ci ildə 16 yaşında yoxa çıxan Şeyla Foksun hazırda 68 yaşı var və ölkənin başqa bölgəsində yaşayır.

