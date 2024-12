Aktyor-aparıcı Elşən Orucov ARB TV ilə yollarını ayırıb.

Metbuat.az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, o, bu gün kanalda çalışmağa son qoyub. Onun aparıcısı olduğu "5 Üz" proqramının aqibətinin isə necə olacağı bəlli deyil.

Qeyd edək ki, Elşən bundan əvvəl Xəzər TV-də çalışırdı. O, ARB TV-də çalışmağa bu mövsüm başlamışdı.

