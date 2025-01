Aparıcı Tarix Əliyev “MTV Azərbaycan”dan ayrılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o, özü məlumat yayıb. Tarix Əliyev öz istəyi ilə çalışdığı telekanaldan ayrıldığını ifadə edib.

O bildirib ki, veriliş başqa kanalda yayımlanacaq. Aparıcı həmin kanalın adı ilə bağlı açıqlama verməyib.

