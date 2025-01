Aktyor Azər Baxşəliyev vəfat edib? - YENİLƏNİB

Vəfat xəbəri yayılan aktyor Azər Baxşəliyev koma vəziyyətində Azərbaycan Tibb Universitetinin (ATU) Tədris Cərrahiyyə Klinikasının Reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ATU-nun mətbuat katibi Günel Aslanova “Report”un sorğusuna cavab olaraq bildirib ki, aktyor ötən gecə ağır vəziyyətdə tibb müəssisəsinə gətirilib.

O qeyd edib ki, A.Baxşəliyev gətirilərkən koma vəziyyətində olub və dərhal Reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib, vəziyyəti ağırdır, aparata qoşulub.

***

16:07

Aktyor Azər Baxşəliyevin ölüm xəbəri yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə onun yaxınları məlumat yayıb. Bildirilib ki, uzun müddətdir, böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkən 39 yaşlı aktyor bu gün xəstəxanada vəfat edib.

A.Baxşəliyevə böyrəkköçürmə əməliyyatı üçün xeyli vaxt idi ki, donor axtarılırdı.

Qeyd edək ki, Azər Baxşəliyev “Bozbash pictures”də “Ağsaqqal” obrazı ilə məşhurlaşıb. Evli idi, bir övladı yadigar qalıb.

