Əfqanıstanda şaxtada uçqun baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Şapu adlı yerdə olub və nəticədə 30 nəfər həlak olub, 15 nəfər isə yaralanıb.

Badaxşan vilayətinin qubernatoru bildirib ki, xəsarət alanların vəziyyəti ağırdır.

