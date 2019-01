Bakıda məktəb direktoru ürəktutmadan vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, paytaxtda fəaliyyət göstərən Şuşa rayon Nizami Gəncəvi adına Xankəndi şəhər 4 nömrəli tam orta məktəbin direktoru Nazim Xudiyev dünyasını dəyişib.

Məktəbdən bildirilib ki, N.Xudiyev 62 yaşında evində ürəktutmadan vəfat edib.

Xatırladaq ki, o, jurnalist İlham Cəmiloğlunun böyük qardaşı idi. (report)

