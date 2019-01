Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Lənkəran Çay Filialının seleksiya bağında iri həcmli sitrus meyvəsi - pomelo yetişdirilir.

Metbuat.az Azərtac-a istinadən xəbər verir ki, vətəni Cənub-Şərqi Asiya olan, ölkəmizdə isə yalnız cənub bölgəsində yetişdirilən pomelo sitrus meyvəsinin çəkisi 2 kiloqrama çatır.

Digər sitrus meyvələri kimi, suya təlabatlı olan pomelonun tərkibi vitamin və minerallarla zəngindir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.