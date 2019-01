Yanvarın 15-də Milli Məclisin deputatlarının tətili başa çatır.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, yanvarın 15-dən etibarən Milli Məclisin komitə iclaslarının keçirilməsinə başlanılacaq.

Fevralın 1-də isə Milli Məclisin yaz sessiyasının ilk plenar iclasının keçirilməsi nəzərdə tutulur.

