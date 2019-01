İranın “İmam Xomeyni” kosmodromundan göyə buraxulan “Peyam” peykini orbitə göndərə bilməyib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə məlumat verən ölkənin telekommunikasiya naziri Cavad Azəri Cəhrominin sözlərinə görə, raket daşıyıcısının 1-ci və 2-ci pilləkənləri funksiyasını uğurla yerinə yetirib.

Lakin raketin daşıyıcıdan ayrılan məqamda texniki nasazlıqlar baş verib.

Sübhan / METBUAT.az

