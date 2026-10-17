Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) Gənclər Birliyinə yeni sədr təyin olunub. Gülüstan Əfsər qızı Kərimli oktyabrın 16-da partiyanın İdarə Heyətinin qərarı ilə bu vəzifəyə gətirilib. Gülüstan Kərimli bu postda Bəxtiyar İslamovu əvəz edib.
Metbuat.az Modern.az-a istinadən xəbər verir ki, Gülüstan Kərimli 2020-2024-cü ildə Azərbaycan Dillər Universitetində bakalavr təhsili alıb.
Təhsil müddətində ADU-nun Tələbə Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin (THİK) sədri olub.
2024-2026-cı illərdə ADA Universitetində magistr dərəcəsinə yiyələnib.
G.Kərimli Azərbaycanlı Tələbə və Məzun Platformasında (ASAP) fəaliyyət göstərib.
"Bir Könüllü" hərəkatında rəhbər (supervayzer) və "Könüllü DOST" proqramında könüllü kimi çalışıb.
O, Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətində də işləyib.
Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) Gənclər Birliyinə yeni sədr təyin olunub. Gülüstan Əfsər qızı Kərimli oktyabrın 16-da partiyanın İdarə Heyətinin qərarı ilə bu vəzifəyə gətirilib. Gülüstan Kərimli bu postda Bəxtiyar İslamovu əvəz edib.