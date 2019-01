İran hakimiyyəti ABŞ-la danışıqları istisna etmir.

Metbuat.az-ın xarici KİV-lərə istinadən məlumatına görə, prezident Həsən Ruhani bəyan edib ki, Vaşinqton Tehrana qarşı sanksiyaları aradan qaldırarsa, onda “Ağ ev”lə müzakirələr aparıla bilər. “Biz Birləşmiş Ştatlara izah etməliyik ki, bu yol heç yerə aparmır. İranla dialoq üçün daha münasib yollar var” - deyən Ruhani, Vaşinqtonun İran xalqına hörmət etməli olduğunu bildirib:

“ABŞ sanksiyalar vasitəsilə İrana qarşı iqtisadi təzyiqlər göstərir. Amma biz sanksiyalardan qorxmuruq və qarşıya qoyduğumuz məqsədlərdən geri çəkilməyəcəyik”.

Sübhan / METBUAT.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.