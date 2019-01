Günün qoroskopu - İradlar və tənqidlərdə ifrata varmayın

Metbuat.az günün qoroskopunu təqdim edir:

Qoç - işgüzar danışıqlar üçün əlverişli gün deyil. Əks tərəfdə özünüzə rəğbət hissi oyada bilmirsiniz. Mövqelərinizi arqumentlərlə möhkəmləndirin. Konstruktiv başlayan diskussiyalar az sonra mübahisəyə çevrilə bilər. İradlar və tənqidlərdə ifrata varmayın. Əks təqdirdə həmsöhbətləriniz də sizə adekvat cavab verəcəklər. Təmkinli və soyuqqanlı olun. Ruhdan düşməyin, pərişanlığa qapılmayın. Emosiyalarınızın öhdəsindən gəlsəniz, bir sıra problemlərdən qurtulacaqsıqız. Yaxınlarınız sizi dəstəkləyəcəklər. Sevdiyiniz insanın xoş sözlərini və məsləhətlərini eşitmək əhvalınızı yaxşılaşdıracaq.

Buğa - çətin və qarışıq olsa da, geri çəkilməyin. Qətiyyət və iradə sizə maneələri dəf etməyə, yeni müttəfiqlər tapmağa yardım edəcək. Həddən ziyadə çalışaraq özünüzü yormayın. Əks təqdirdə əhvalınız pisləşəcək, səhhətinizdə problemlər yaranacaq. Maliyyə problemləri yarana bilər. Alış-verişdə planlaşdırdığınız alışlardan imtina etməli olacaqsınız. nSəfər və ya səyahətdə ehtiyatlı olun. Sükan arxasında çox vaxt keçirməyin. Həmişəkindən fərqli olaraq, bu gün yolda fikirli ola bilərsiniz. Axşam saatlarını sakit istirahətə həsr edin. Ünsiyyəti yalnız ən yaxın insanlarla məhdudlaşdırın.

Əkizlər - sakit və soyuqqanlı qalmaq çətindir. Günün istənilən hadisələrinə çox sərt reaksiya verməyin. Hadisələrə sərt reaksiya verərək yaxın ətrafınızdakı insanları pərişan etməyin. Belə davranış ünsiyyətdə problemlər yarada bilər. Başladığınız işləri yarımçıq qoyaraq onları unutmayın. Yorulsanız da, çalışın. Günün maliyyə fonu əlverişlidir. Gəlirlər olacaq. Alış-veriş üçün münasib gündür. Yeni praktiki bilik və bacarıqlar əldə edin. Yaradıcılıq potensialınızı reallaşdıra bilərsiniz.

Xərçəng - ünsiyyət üçün əlverişli gün deyil. İşgüzar danışıqlar və fərdi müzakirələr yaxşı keçmir. Münaqişəyə yol verməmək üçün fikrinizi söyləmək istəmirsiniz. Amma bu, yaxşı heç nə vəd etmir. Yerinə yetirə bilməyəcəyiniz öhdəlikləri boynunuza götürməyin, boş vədlər verməyin. Mənasız və çox usandırıcı fəaliyyətə qatılmayın. Hüquqi və maliyyə məsələlərini həll etmək, əmlak bölgüsü ilə bağlı nüansları müzakirə etmək üçün əlverişli zaman deyil. Axşam saatlarında aktiv istirahəti seçin.

Şir - çoxsaylı yeni ideyalar yaranır. Lakin onların tam əksəriyyəti ilk baxışdan göründüyü təki yaxşı deyil. Problemlərin effektiv həllini tapmaq asan deyil. Ən sadə və kiçik məsələləri həddən artıq mürəkkəbləşdirməyin. Sınanmış metodlardan imtina etməyin. Ehtiyac olmayan təqdirdə eksperimentlər aparmayın. Özünüzə həddən ziyadə güvənsəniz, işlərinizdə ciddi səhvlərə yol verəcəksiniz. Axşam saatlarına mühüm heç nə planlaşdırmayın. Həmin saatlarda diqqəti cəmləmək çətindir. Asan, amma maraqlı işlərlə məşğul olun.

Qız - ictimai fəaliyyət üçün əlverişli zamandır. Ümumi maraqları olan insanları bir araya gətirərək qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığa başlamaq olar. İşgüzar danışıqlar və müzakirələr pis keçməyəcək. Peşəkar fəaliyyət müstəvisində irəliləmək şansları var. Mühüm məsələləri müzakirə etmək, qərarlar qəbul etmək olar. Səhvə yol verməyin. Davranış stilini dürüst seçin. Minimum informasiyaya malik olsanız da, düzgün qərarlar verin. Axşam saatlarını yaxınlarınızla ünsiyyətə həsr edin.

Tərəzi - qətiyyətli, iradəli, inadkar olun. Məhz bu məziyyətləriniz uğurun zəruri şərtləridir. Çalışdığınız yerdə uzun müddətdən bəri davam edən ixtilafı aradan qaldırın. Belədə dünənki bədxah və rəqiblərdən biri müttəfiqə çevrilə bilər. Sənədləşdirmə və ağır işə müqayisədə müzakirələrlə ünsiyyət üçün daha əlverişli gündür. Maliyyə fonu əlverişlidir. Gəlirlər istisna deyil. Alış-veriş edə bilərsiniz. Axşam saatları qonaqlar olacaq. Səxavətli və gülərüz ev sahibi olun. Maraqlı və faydalı məlumatlar əldə edəcəksiniz.

Əqrəb - yaşam potensialı və enerjiniz yüksək səviyyədədir. Əvvəlki günlərlə müqayisədə çox işləsəniz də, yorğunluq hiss etmirsiniz. Günün ilk yarısında müstəqil çalışmaq olar. Bir qədər sonra isə birgə layihələrə qatılmaq olar. Bütün hallarda uğur sizin olacaq. Peşəkar fəaliyyət müstəvisi ilə yanaşı, şəxsi münasibətlərlə bağlı mühüm məsələləri müzakirə etmək olar. Sənədlər imzalamaq, uzunmüddətli anlaşma ilə bağlı razılaşmalar əldə etmək üçün əlverişli gündür. Şəxsi münasibətlərdə müsbət dəyişikliklərə nail olmaq istəyirsinizsə, təşəbbüskar olun.

Oxatan - əsas hadisələrin məcrasından kənarda qalmağa çalışsanız da, istəyinizə nail olmayacaqsınız. Bütün hərəkətləriniz diqqəti cəlb edir. Yeni müttəfiqlər və həmfikirlər olacaq. Yeni münasibətlərin başlanması istisna deyil. İmiclə cəsarətli eksperimentlər üçün əlverişli gündür. Yeni tanışlarda xoş təəssüratlar yaratmağa çalışın. Dəstəyini almağa can atdığınız insanla danışıqlarda konkret olun.

Oğlaq - çətin və qarışıq olsa da, ümidsiz gün deyil. İntellektual potensial səviyyəsi yüksəkdir. Ən çətin situasiyada belə, çıxış yolu tapa biləcəksiniz. Məntiqlə və təmkinlə hərəkət edin. Mühüm informasiya ala bilərsiniz. Xırdalıqlarla təfərrüatlara fikir verin. İndi önəmsiz təsir bağışlayan nəsnə bir qədər sonra ciddi əhəmiyyət kəsb edə bilər. Danışıqlar və müzakirələr çox vaxt alır. Başınız söhbətə qarışmasın, işləri unutmayın. Zəhmətkeşlik və inadkarlıq sayəsində rəqiblərinizi üstələyin. Problemlərin həllini sonraya saxlamayın.

Dolça - bir sıra məsələlər baxımından uğurlu gündür. Maraqlı işgüzar təkliflərin alınması istisna deyil. Peşəkar fəaliyyət müstəvisində irəliləməklə yanaşı əvəllər əlçatmaz hesab etdiyiniz uğurlara nail ola bilərsiniz. İşgüzar danışıqlar pis keçmir. İndiyədək sizə qarşı kəskin mənfi mövqe tutmuş insanlardan biri müttəfiqə çevrilə bilər. Həmişəkindən fərqli olaraq daha eqoist və təşəxxüslü olmayın. Soyuqqanlı, məntiqli olun. Öhdəsindən gələ biləcəyiniz işə başlayın. Maliyyə məsələlərində qayda yaradın. Çoxdan can atdığınız anlaşmaya nail ola bilərsiniz.

Balıqlar - müsbət təmayüllərin təsiri güclənir və bu, işgüzar münasibətlərlə yanaşı, şəxsi təmaslara da təsir edir. Ünsiyyət daha harmonik və komfort olur. Təmaslarda problemlər yaranmır. Əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə etmək, birgə layihə çərçivəsində işə başlamaq olar. Dəvət olunduğunuz tədbirə qatılmaqdan boyun qaçırmayın. Vaxtınızı yaxşı keçirməklə yanaşı, yeni və faydalı tanışlıqlara nail ola bilərsiniz. Yeni romantik maraq, macəra mümkündür. Yaşam potensialının səviyyəsi yüksəkdir. Səhhətinizdə problemlər yaranacağını düşünməyin.

