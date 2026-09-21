Astroloqların proqnozlarına görə, bəzi bürclər üçün maliyyə baxımından uğurlu dövr başlayır.
Metbuat.az xəbər verir ki, Merkuri və Yupiterin əlverişli düzülüşü bu bürclərə gözlənilməz qazanc və yeni maliyyə imkanları gətirə bilər.
Qız
Qız bürcü maliyyə və karyera sahəsində dönüş nöqtəsi yaşayacaq. Gəlirli müqavilələr, uğurlu layihələr və gözlənilməz pul axını maddi vəziyyətlərini yaxşılaşdıra bilər.
Balıqlar
Balıqlar bu dövrdə maliyyə fürsətlərini daha tez hiss edə bilərlər. Gözlənilməz büdcə artımı və uğurlu investisiyalar üçün əlverişli imkanlar yarana bilər.
Xərçəng
Xərçəng bürcü uzun müddətdir yaşadığı maliyyə sıxıntılarından qurtula bilər. Yeni gəlir mənbələrinin yaranması və maddi imkanların genişlənməsi onları rahatlıq dövrünə apara bilər.