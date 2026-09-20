Astroloqların fikrincə, qarşıdakı dövr bəzi bürclər üçün emosional və şəxsi baxımdan daha çox sınaq gətirə bilər.
Metbuat.az xəbər verir ki, ulduzların mövqeyindəki dəyişikliklər bu bürclərin həyatında müəyyən gərginliklərin və gözlənilməz vəziyyətlərin yaranmasına səbəb ola bilər.
Qoç bürcünü iş və maliyyə məsələlərində diqqətli olmağa ehtiyac duyulan bir mərhələ gözləyir. Tələsik verilən qərarlar sonradan əlavə çətinliklər yarada bilər.
Xərçəng üçün əsas sınaqlar şəxsi münasibətlərlə bağlı ola bilər. Köhnə məsələlərin yenidən gündəmə gəlməsi emosional gərginliyə səbəb ola bilər.
Tərəzi bürcünün qarşısına seçimlər çıxacaq. Bir neçə məsələ arasında qərar vermək və prioritetləri düzgün müəyyənləşdirmək onlar üçün asan olmayacaq.
Oğlaq bürcünü isə iş və gündəlik məsuliyyətlərin artdığı dövr gözləyir. Yorğunluq və stress hissinin güclənməməsi üçün istirahətə də vaxt ayırmaq vacib olacaq.