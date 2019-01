Danimarka Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə silah tədarükünü dayandırıb.

Metbuat.az-ın Röyters agentliyinə istinadən məlumatına görə, bu ölkənin Xarici İşlər naziri Anders Samuelson bəyan edib ki, qərara səbəb əmirliyin Yəməndəki humanitar böhranda fəallıq göstərməsidir.

Diplomat qeyd edib ki, Əbu-Dabi Yəmən münaqişəsinə müdaxilə etdiyindən. Kopenhagen əmirliyə silah satışını Davam etdirə bilməz.

Sübhan / METBUAT.az

