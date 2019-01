Ermənistan ordusunun bölmələrində problem və çatışmazlıqlara zabitlər də etiraz edirlər

Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilmiş yaşayış məntəqələrimizdə yerləşdirilən düşmən ordusu bölmələrinin təminatında mövcud problem və çatışmazlıqlar artıq zabitlərin də etirazına səbəb olur.

Metbuat.az Ermənistan KİV-lərinə istinadla xəbər verir ki, buna səbəb tez-tez əsgərlərin yeməkdən zəhərlənməsi, digər təminat növlərinin çatışmaması və keyfiyyətinin aşağı olmasıdır. Eyni zamanda, məlumatlarda qeyd olunur ki, kütləvi zəhərlənmə halları və hərbi əmlakın keyfiyyətsizliyi səbəbindən digər hadisələr baş verərkən bütün məsuliyyətin zabitlərin üzərinə atılması və onların məsuliyyətinə cəlb edilməsi də hərbçilər arasında böyük narazılıqla qarşılanır.

Sosial şəbəkədə yayılan bir paylaşımda bildirilir ki, işğal olunan Madagiz yaşayış məntəqəsində yerləşdirilən düşmən ordusunun hərbi hissəsində ərzaq xidmətinin rəisi vəzifəsində xidmət edən Samvel Beqleryan ziyafət məclisində yaxın qohumlarına ərzaq çatışmazlığından gileylənərək tədarük olunan ərzağın köhnə, xarab, çürük və əksər hallarda istifadə müddəti bitmiş olduğunu deyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.