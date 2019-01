Müğənni Mina Hüseyn fotosessiya etdirib.

Metbuat.az-ın sia.az-a istinadən verdiyi məlumata görə, ifaçı tam fərqli obrazda kamera qarşısına keçib. Onun obrazı üzərində stilist Anar Məmmədov çalışıb.

Həmin fotoları təqdim edirik:

