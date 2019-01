Müğənni Dilarə Kazımova Maldiv adalarında dincəlir.

Metbuat.az yeniçağ.az-a istinadən xəbər verir ki, müğənni istirahət zamanı çəkilən görüntüsünü “İnstagram” hesabında paylaşıb.

Həmin görüntünü təqdim edirik:

