Qarabağdan İrəvandakı cinayətkarlara silah göndərilir

İşğal edilmiş yaşayış məntəqələrimizdə yerləşdirilən Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələrində növbəti “itmiş” silah qalmaqalı yaşanır.

Mertbuat.az ordu.az-a istinadən xəbər verir ki, düşmən ordusunun zabitləri son vaxtlar pul qazanmaq məqsədilə döyüş növbəsində xidmət edən əsgərlərin silahlarını oğurlamaqla məşğuldurlar. Sonradan isə silahı “itirdiyinə” görə əsgər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməklə hədələnir.

Hərbi qulluqçunun valideynləri övladlarını həbsdən qurtarmaq üçün tələb edilən məbləği ödədikdən sonra “itən” silah daha ciddi axtarılır və tapılaraq hərbi hissəyə qaytarılır. Əks halda, yəni tələb edilən məbləğ ödənilmədikdə, cinayət işi açılaraq sənədlər prokurorluğa göndərilir.



Xəbəri verən şəxs bildirib ki, bir neçə ay ərzində silahı itdiyinə görə eyni hərbi hissədən ən azı 5 nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. Belə ki, Vitali Harutyunyan (silahın növü və nömrəsi AKM N 356153), Anuşavan Qalstyan (AKM N FO3791), Hrac Baloyan (AKM N SZ9964), Artak Makaryan (AKM N PX5357) adlı hərbi qulluqçular silahlarını itirdiklərinə görə həbs ediliblər.



1974-cü il təvəllüdlü Gevork Gevorkyanın valideynləri isə övladlarının sözünə inanaraq, tələb edilən pulu ödəməkdən imtina edib və məsələ ilə bağlı hərbi prokurorluğa müraciət ediblər. Araşdırma nəticəsində əldə edilən istintaq məlumatları müstəntiqləri də təəccübləndirib. Məlum olub ki, tələb edilən pulu ödəməyən əsgərlərdən oğurlanan silahların böyük bir hissəsi quldur dəstələrinə və cinayətkar qruplaşmalara satılıb.



Belə ki, soyğunçuluq məqsədilə İrəvanda törədilən bir neçə adamöldürmə cinayətlərində istifadə edilən odlu silahların bəzilərinin Dağlıq Qarabağın işğal altında yerləşən Ermənistan silahlı qüvvələrinin hərbi hissələrində qeydiyyatda olduğu məlum olub.



Fakt ictimaiyyətdən gizlədilsə də Ermənistan istintaq komitəsi törədilən bütün cinayətlərdə istifadə edilən odlu silahların Ermənistan Müdafiə Nazirliyinə aid olub-olmaması ilə bağlı araşdırmalara başlayıb.

