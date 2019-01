Bir ailəni ölümdən xilas edən azərbaycanlı qardaşlara mükafat verildi - FOTOLAR

Ukraynada həyatlarını təhlükəyə ataraq, yanan avtomobildən bir ailəni xilas edən azərbaycanlı qardaşlar Ümid və Sabir Şirinov “Müqəddəs Nikolay Xaçı” ordeni ilə mükafatlandırılıb.

Metbuat.az azvision.az-a istinadən xəbər verir ki, azərbaycanlı qardaşlar Ukraynanın Nikolayev vilayət şurasının rəhbəri Viktoriya Moskalenko tərəfindən təltif olunublar. Bu mükafat əsasən Ukraynanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyünü qoruyan, insanların həyatlarını xilas edən şəxslərə verilir.



Xatırladaq ki, yanvarın 19-da Ümid və Sabir Şirinov qardaşları Zayçevski kəndi yaxınlığında yanan avtomobildən bir ailənin üç üzvünü çıxararaq onları ölümdən xilas ediblər. Qardaşların qəhrəmanlığı Ukraynada böyük rəğbətlə qarşılanıb.

Sabah hava belə olacaq - Proqnoz açıqlandı - Oxumaq üçün tıkla



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.