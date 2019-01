Türkiyənin Bursa şəhərində baş tutan toy mediada gündəm olub.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadən bildirir ki, Kayahan-Nezahat Sel cütlüyünün toyunda baş tutan hədiyyə mərasimində maraqlı anlar yaşanıb. Bəyin iş yoldaşları ona 10 metr uzunluğunda 5 Türk Lirəsi bağışlayıblar. Onlar həmçinin, gəlin Nezahat Selə oxlov hədiyyə ediblər.

Həmin anlar qonaqlar tərəfindən maraqla qarşılanıb:

