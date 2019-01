Meksikada boru kəmərində baş verən partlayış nəticəsində ölənlərin sayı 109-dan 114-ə çatıb.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, daha 33 nəfərin isə xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirilir. Bildirilir ki, yanıqların yetirdiyi zədələrdən 46 nəfər dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, yanvarın 18-də Meksikanın Tlauelilpan rayonunda yanacaq sızması nəticəsində güclü partlayış baş verib.

