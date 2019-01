Müğənni Afaq Aslan paylaşımı ilə yenidən gündəmə gəlib.



Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni fotosesiya etdirib və "İnstagram"da paylaşıb.

Hər kəsin maraqla qarşıladığı həmin fotoları təqdim edirik:

Sərdar Məmmədov / Metbuat.az

