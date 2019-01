Bakı şəhərinin Səbail rayonunda üçmərtəbəli yaşayış binasının 3-cü mərtəbəsində ümumi sahəsi 170 m² olan 4 otaqlı mənzilin bir otağında ev əşyaları 8 m² sahədə yanıb.

Metbuat.az-a FHN-dən verilən məlumata əsasən, mənzil yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.

