ABŞ-ın Texas ştatında məktəblərin birinə silahlı hücum olub.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən bildirir ki, hücum nəticəsində 5 polis yaralanıb, cinayətkar ölüb.

Hücumun səbəbi hələ ki, məlum deyil.

Aysel Yaqubqızı / Metbuat.az

