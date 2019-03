"Arsenal" mövsümün sonunda "Barselona"nın müdafiəçisi Samuel Umtitini heyətə qatacaq.

Metbuat.az-ın Qol.az-a istinadən yaydığı xəbərə görə, "topçular" artıq Kataloniya klubu ilə dnaışıqlara başlayıb. London təmsilçisinin texniki direktoru Raul Sanlei fransalı futbolçunun keçidi ilə bağlı "Barsa" nümayəndələri ilə görüşüb. Danışıqlar prosesinin gedişatı ilə bağlı isə hələlik məlumat verilmir.

Qeyd edək ki, Umtiti 2016-cı ilin yayında "Lion"dan "Barselona"ya keçib.

