Rövnəq Abdullayev Baxtadze ilə görüşüb

29-30 mart tarixlərində SOCAR-ın prezidenti Rövnəq Abdullayev və şirkətin nümayəndə heyəti Gürcüstanda işgüzar səfərdə olublar.

Metbuat.az xəbər verir ki, SOCAR-ın prezidenti Gürcüstanın Baş naziri Mamuka Baxtadze ilə görüş keçirib.

İclasda şirkətin 2019-cu il üçün nəzərdə tutulan fəaliyyət planı ilə bağlı təlimatlar verilib və əsas fəaliyyət istiqamətləri müəyyən edilib.

