Dünən Bərdə şəhərində şübhəli meyit tapılıb.

Metbuat.az-a daxil olan məlumata görə, 1970-ci ildə Bərdə şəhərində doğulmuş Qənbərov Səxavət Nəsib oğlu şəhər ərazisində gəzərkən qəfil ürək tutmasından ölüb və onun meyiti xarici və daxili müayinə olunmaq üçün Bərdə MRX-nın morquna aparılıb.

Məlumat əsasında meyitə baxış keçirilib, xarici müayinə zamanı meyitin üzərində hər hansı zorakılıq əlamətləri aşkar olunmayıb.

Aysel Yaqubqızı / Metbuat.az

