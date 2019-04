İki nüvə ölkəsi arasında müharibə başladı - 7 ölü, 23 yaralı

Pakistan Hindistan sərhədində yerləşən Kəşmir nəzarət məntəqəsində yenidən gərginlik yaşanıb.

Metbuat.az publika.az-a istinadən xəbər verir ki, iki ölkənin hərbi qüvvələri arasında yaşanan atışma zamanı 7 nəfər həlak olub.

Hadisə ilə bağlı Pakistan ordusu tərəfindən açıqlama verilib.

Bildirilib ki, Hindistan əsgərlərinin Kəşmir Nəzarət Xəttinin Pakistana aid hissəsindəki hərbi mövqeləri hədəf alması nəticəsində 3 əsgər həlak olub.

Hindistan ordusu isə qarşı tərəfi atəşkəsi pozmaq və Hindistan tərəfdəki Punç bölgəsini hədəf almaqda günahlandırıb.

Hindistanın ədliyyə məmuru M.K. Sinha verdiyi açıqlamada insident nəticəsində 1 hind əsgəri ilə 1 qadın və 1 azyaşlı qızın öldüyünü, 18 dinc sakin və 5 əsgərin yaralandığını deyib.





