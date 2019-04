Bakıda kişi həyat yoldaşı tərəfindən döyülüb.

Metbuat.az-ın ONA-ya istinadən verdiyi xəbərə görə, hadisə Xətai rayonu, Zığ yolu şossesində baş verib.

1985-ci il təvəllüdlü Mirzəyev Zaur Camal oğlu həyat yoldaşı tərəfindən döyülərək xəsarətlər alıb. O, ağır vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.