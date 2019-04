Aprelin 4-ə manatın məzənnəsi açıqlanıb.

Mərkəzi Bankdan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, 04.04.2019-cu il tarixindən etibarən rəsmi məzənnə 1 ABŞ dollarına nisbətdə 1,7000 manat səviyyəsində müəyyən olunub.

Qeyd edək ki, 2019-cu il aprelin 3-də də USD/AZN rəsmi məzənnəsi 1,7000 manat təşkil edib.

Azərbaycanda problemli kreditlər üzrə kompensasiya ödənişi qaydası müəyyən olunub



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.