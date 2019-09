Prezident İlham Əliyevin 3 yeni səfir təyin edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, dövlət başçısı Məmməd Afiq oğlu Talıbovun Azərbaycanın Meksika, Cəlal Sabir oğlu Mirzəyevin İndoneziya, Anar Xeybər oğlu Hüseynovun Yunanıstandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin edilməsi barədə sərəncam imzalayıb.

