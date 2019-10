Bakıda qadından silah götürülüb.

Metbuat.az Daxili İşlər Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, oktyabrın 7-də Sabunçu rayonu ərazisindəki inzibati binaların birində Bakı şəhər sakini P.Axundovanın çantasına Baş Mühafizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən texniki qurğu vasitəsi ilə baxış zamanı oradan pnevmatik tapança və ona aid 3 ədəd patron aşkar edilərək götürülüb.

P.Axundzadə müvafiq araşdırmaların aparılması üçün Sabunçu RPİ-nin 13-cü Polis Bölməsinə təhvil verilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.