İsveçdə yaşayan bir adam evinin qarşısında qurduğu trombolində bir tülkünün oynadığını gördükdə həmin anları kameraya çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial mediada paylaşılan və izləyənləri güldürən görüntülər böyük marağa səbəb olub.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

