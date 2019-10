İraqda iranlı zəvvarları aparan iki avtobus toqquşub.

Metbuat.az "Trend"ə istinadən bildirir ki, hadisə nəticəsində 8 nəfər həlak olub. Daha 30 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarətlər aldığı bildirilir.

Qeyd olunur ki, zəvvarlar Ərbəin ziyarətinə gedirmiş. Qəzanın hansı səbəbdən baş verməsi hələ məlum deyil.

