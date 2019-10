ABŞ hərbçilərini Suriyadan çıxarmağa başlayıb.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın müdafiə naziri Mark Esper CBS telekanalına müsahibəsində deyib.

Onun sözlərinə görə, prezident Donald Trampın qərarı ilə min hərbçi Suriyadan çıxarılacaq:



"Türkiyə əməliyyatları cənub və qərb istiqamətində genişləndirmək niyyətindədir. Bu səbəbdən ABŞ prezidenti Donald Tramp qoşunları Suriyanın şimalından çıxarmaqla bağlı qərar qəbul edib".

