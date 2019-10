Şəki şəhərinin məşhur şirniyyatçılarından olan Məmmədsaleh Qafarov vəfat edib.

Publika.az xəbər verir ki, həm də “Əliəhməd” Şirniyyat Evinin sahibi olan iş adamı xəstəlik səbəbindən dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, M.Qafarov şirniyyatçı kimi nəinki Şəkidə, bütün respublikada tanınıb. Onun atası Əliəhməd Qafarov keçən əsrin əvvəllərindən Şəkidə şirniyyat mərkəzi açıb və 2004-cü ildə vəfatından sonra onun övladları atalarının şirniyyatla bağlı peşəsini davam etdiriblər.

Muxtar

