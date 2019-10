Türkiyənin məşhur müğənnisi və aparıcısı Seda Sayan içkili şəkildə avtomobil idarə etdiyi üçün cəzalanıb.

Metbuat.az bildirir ki, 56 yaşlı müğənni restoranların birində dostları ilə birlikdə yeyib-içdikdən sonra sərxoş halda avtomobil idarə etdiyi üçün polis tərəfindən saxlanılıb. Müğənni altı aylıq sürücülük hüququndan məhrum edilib.

“İldə 2-3 dəfə avtomobil idarə edirəm. Onda da içkili şəkildə polis tərəfindən saxlanıldım”, - deyə müğənni qeyd edib.

