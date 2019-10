Bu il İqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatının qalibləri açıqlanıb.

Metbuat.az bildirir ki, Nobel Komitəsinin saytına istinadən verdiyi xəbərə görə, İqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatı Abhijit Banerjee, Esther Duflo və Michael Kremerə verilib. Onlar yoxsulluqla mübarizəyə qarşı eksperimental yanaşmaya görə bu mükafata layiq görülüblər.

