Azərbaycan çempionu "Qarabağ" aprel şəhidlərinin övladlarını klubun bazasında qonaq edib.



Metbuat.az xəbər verir ki, xəbər verir ki, uşaqlar komandanın məşqini izləyiblər. Ardınca klubun bazası ilə tanış olublar. Şəhid övladları həmçinin Azərbaycan çempionları ilə futbol oynayıblar. Həmin görüşdən hazırlanmış videonu təqdim edirik:



(Baku.ws)

