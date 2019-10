Gəncədə piyadaların vurulması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib.

Metbuat.az bildirir ki, hadisə şəhərin Xətai prospektində qeydə alınıb. “Mercedes” markalı maşın yolu keçmək istəyən piyadalar – 1995-ci il təvəllüdlü Poladova Leyla Faiq qızı, 1995-ci il təvəllüdlü Rzayeva Zeynəb Canpolad qızı və 1978-ci il təvəllüdlü Əlirzayeva İlhamə Məzahir qızını vurub. Hər üç piyada xəstəxanaya yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırılma aparılır.

(Apa)

