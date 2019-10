Altı ay əvvəl kliplərinin rejissoru ilə ailə quran müğənni Leyla Ramazanlı ana olmağa hazırlaşır.



Metbuat.az xəbər verir ki, ifaçı hamiləliyinin son aylarındadır. Müğənni hamiləlik görüntülərini "İnstagram" hesabında paylaşıb. Qeyd edək ki, Leyla Ramazanlı həyat yoldaşı 1985-ci il təvəllüdlü Kamran Aydınov "Film Making Production" şirkətinin rəhbəridir.

(Baku.WS)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.