Türkiyənin Baş Qərargah rəisi, ordu generalı Yaşar Gülərlə rusiyalı həmkarı Valeri Gerasimov arasında telefon söhbəti olub.

“Report” xəbər verir ki, Türkiyə Silahlı Qüvvələlərinin açıqlamasına görə, tərəflər Suriyada təhlükəsizliklə bağlı vəziyyəti müzakirə ediblər.



