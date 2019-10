Əməkdar artist Abbas Bağırov ATV-də yayımlanan “Üçümüz” verilişində qonaq olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, proqramın aparıcıları Abbasdan Mətanət Əsədovaya zəng vurmasını istəyib. Toy adı ilə Mətanətə zəng vuran sənətçi formata əsasən aparıcılar təqdim edən sözlərdən istifadə edib. “O gün toydan çıxanda nə görsəm, yaxşıdır? Avtomobilimin önündə süd maşını dayanıb” deyə, Abbas ona söyləyib. Mətanətin Abbasa “Onlar bilir axı, süddən yanıqsan” deyə, cavab verməsi studiyada gülüşə səbəb olub.

