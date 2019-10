Azərindən mehmetçikləri duyğulandıran VİDEO

Azərin "Sülh çeşməsi" Hərəkatının mehmetçiklərini ruhlandırmaq üçün video paylaşıb.

Publika.az xəbər verir ki, müğənninin instaqramda paylaşdığı video qısa müddətdə böyük reaksiya toplayıb.

Türk əsgərlərinə dəstək olduğunu deyən sənətçi duyğularını belə ifadə edib: “Sizi Bakıdan salamlayıram. Bütün qəlbimlə son nəfəsimə qədər Türk silahlı qüvvələrini, "Sülh çeşməsi" Hərəkatını dəstəkləmək və bu səsimizi çatdırmaq istəyirəm. Bayraqlarımız yan-yanadır, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında heç bir fərq yoxdur. Ora da bizim vətənimizdir, Azərbaycan da bizim vətənimizdir. Bayraqlarımız neçə-neçə illər yan-yana dalğalanacaq və son nəfəsimizə qədər Türkiyə deyəcəyik. Peyğəmbər ocağı olan Mehmetçimiziği dəstəkləyəcəyik. İnşallah bir hədəfimiz var Turan, Qızıl Alma”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.