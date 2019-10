Hadisə nəticəsində ağır xəsarət alan olmayıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, Bakıda baş verən qəza anı kameraya düşüb. Günün qaranlıq vaxtında idarəetməni itirən avtomobil yolun kənarında çayxanaya girib. İnsanlar oturduğu yerdə qəfildən üstlərinə maşın gəldiyini görüb təşvişə düşüblər. Hadisə nəticəsində ağır xəsarət alan olmasa da həm avtomobilə, həm də obyektə ziyan dəyib. Görüntüləri təqdim edirik:

(avtosfer.az)

