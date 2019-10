Bakıda qadını vurub qaçan sürücü tapıldı

Bakıda qadını avtomobillə vurub qaçan sürücü tapılıb.

Metbuat.az bildirir ki, məlumatına görə, paytaxtın Səbail rayonu, Salyan şosesi 32 ünvanında Abşeron rayon sakini, 1975-ci il təvəllüdlü İsmayılova Aidə Rüstəm qızını vurub hadisə yerindən qaçan 1974-cü il təvəllüdlü Abbasov Zamir Tofiq oğluna məxsus 90 UK 674 dövlət nömrə nişanlı tünd boz gümüşü rəngli "KİA Sorento" markalı avtomobilin olduğu müəyyən edilib. Keçirilən əməliyyat-axarış tədbirləri nəticəsində avtomobil saxlanılıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanıb.

Xatırladaq ki, oktyabrın 10-da saat 22 radələrində Səbail rayonu, Salyan şosesi 32-də yolu keçən Abşeron rayon sakini, 1975-ci il təvəllüdlü İsmayılova Aida Rüstəm qızı naməlum avtomobil tərəfindən vurulub. Qadın aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində dünyasını dəyişib. Hadisəni törədən şəxs ərazidən qaçıb.

(trend)

